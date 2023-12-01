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        "Filistin'e Zulmün Gölgesinde Medeniyetin Çöküşü" paneli düzenlendi

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından "Filistin Zulmün Gölgesinde Medeniyetin Çöküşü" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:50 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:52
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        "Filistin'e Zulmün Gölgesinde Medeniyetin Çöküşü" paneli düzenlendi
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından "Filistin Zulmün Gölgesinde Medeniyetin Çöküşü" paneli düzenlendi.

        GAÜN İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, GAÜN İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Prof. Dr. Nazım Hasırcı, GAÜN Afrin Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Çınar ile GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ayhan Özer konuşmacı olarak yer aldı.

        Hasırcı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının Müslümanların birlik olmasına zemin hazırlaması gerektiğini belirterek, bölgedeki ülkelerin devlet başkanlarının başkaları tarafından belirlendiği için çok değişen bir şeyin olmadığını savundu.

        İsrail'in işgalci ve zalim bir devlet olduğunu, Müslümanları yerinden, yurdundan ettirdiğini ifade eden Hasırcı, "Müslümanların artık aralarındaki o küçük anlaşmazlıklarını bırakıp bir araya gelerek birlik olması gerek. İsrail'in bu saldırılarının arkasında yatan en büyük etken Müslümanların parçalanmışlığıdır. Eğer Müslümanlar birlik olurlarsa İsrail mağlup olacaktır, aksi takdirde bu zulüm devam edecektir." diye konuştu.

        Prof. Dr. Mahmut Çınar ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla Birleşmiş Milletler (BM) gibi kuruluşların tartışılmaya açıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "BM genel sekreterinin açıkça işgale karşı durmasına ve bu konuda birçok beyanatı olmasına rağmen BM, bu işgali eli kolu bağlı şekilde seyretmekle yetindi ve bir şey yapamadı. 5 ülkenin veto hakkının bulunması maalesef İsrail'in işgale devam etmesini ve buna karşı eli kolu bağlı bir şekilde seyretmekten başka bir şey yapamamasını beraberinde getirdi. Dünyada artık İsrail'in Gazze'yi işgalinden sonra Aksa Tufanından sonra artık yepyeni bir şey olacak. Dünya da bu yönetimi kaldıramıyor. Tek kutuplu Amerikan ve Amerika'nın anlaşmalı olduğu çevrelerin yürüttüğü dünya artık yönetilebilir, sürdürülebilir bir dünya değil."

        Prof. Dr. Ayhan Özer de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sadece erkek, kadın ve çocukların ölmediğini, kültürlerin de yok olduğunun altını çizdi.

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