Gaziantep'te GAGİAD ödülleri sahiplerini buldu

Gaziantep Genç İşadamları Derneğinin (GAGİAD) "13. Geleneksel Ödülleri" törenle sahiplerine verildi.

GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende, dernek olarak her zaman büyümeyi toplumsal fayda olarak gördüklerini söyledi.

30 yıldır üretim, istihdam ve ihracatı merkeze alarak kente katkı verdiklerini anlatan Koçer, şunları kaydetti:

"Bizler bu kent ve ülkemiz için sadece iyi günlerde çalışan, sevinçte bir araya gelen insanlar değiliz. Hepimizi derinden etkileyen 6 Şubat'taki depremlerde, acıda da kederde de ortağız. Dayanışmanın gücüyle tüm yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Deprem sonrasında bu güzel coğrafyanın tekrar ayağa kalkması için elimizden gelen tüm çabayı gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Depreme rağmen bugün ihracatımız, geçen yılla aynı seviyeyi yakalamışsa, Gaziantep üretmeye ve çalışmaya devam ediyorsa, bu ülke için elini taşın altına koyanların emeği büyüktür."

Koçer, yeni başarılara adım atmak için kararlılık sözü verdiklerini belirterek, ödül kazanan kişi ve kurumları tebrik etti.

Törende, "Genç Yetenek" ödülünü Irmak Akıncı ile Kıvanç Sonsayar, "Bilim" ödülünü Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, Sude Naz Gülşen ile Ekin Asyalı, "Eğitim" ödülünü Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi, "Spor-Takım" ödülünü ALG Spor, "Spor-Bireysel" ödülünü Esra Karabağ, "Sağlık" ödülünü Prof. Dr. Emre Balık, "Kadın Girişimci" ödülünü Julide Konukoğlu, "Basın-Yayın" ödülünü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, "Gastronomi" ödülünü Doğa Çiftçi, "Sanat-Resim" ödülünü Gülay Karslıgil, "Sanat-Müzik" ödülünü Abdullah Oğuz Sırmalı, "Sosyal Hizmet" ödülünü Engelsiz Yaşam Merkezi, "Turizm" ödülünü Hışvahan, "Kültür-Çevre" ödülünü Prof. Dr. Nicolo Marchetti, "Yaşayan Tarih" ödülünü Mehmet Ali Macık, "Arge-Girişimci" ödülünü Novatech Tıbbi Cihaz Ürünleri, "Edebiyat-Tarih" ödülünü Eyüphan Erkul ve "GAGİAD Özel" ödülünü Abdullah Tancan aldı.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, AK Parti Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, oda başkanları, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.