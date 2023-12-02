Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te GAGİAD ödülleri sahiplerini buldu

        Gaziantep Genç İşadamları Derneğinin (GAGİAD) "13. Geleneksel Ödülleri" törenle sahiplerine verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 12:15 Güncelleme: 02.12.2023 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te GAGİAD ödülleri sahiplerini buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Genç İşadamları Derneğinin (GAGİAD) "13. Geleneksel Ödülleri" törenle sahiplerine verildi.

        GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende, dernek olarak her zaman büyümeyi toplumsal fayda olarak gördüklerini söyledi.

        30 yıldır üretim, istihdam ve ihracatı merkeze alarak kente katkı verdiklerini anlatan Koçer, şunları kaydetti:

        "Bizler bu kent ve ülkemiz için sadece iyi günlerde çalışan, sevinçte bir araya gelen insanlar değiliz. Hepimizi derinden etkileyen 6 Şubat'taki depremlerde, acıda da kederde de ortağız. Dayanışmanın gücüyle tüm yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Deprem sonrasında bu güzel coğrafyanın tekrar ayağa kalkması için elimizden gelen tüm çabayı gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Depreme rağmen bugün ihracatımız, geçen yılla aynı seviyeyi yakalamışsa, Gaziantep üretmeye ve çalışmaya devam ediyorsa, bu ülke için elini taşın altına koyanların emeği büyüktür."

        Koçer, yeni başarılara adım atmak için kararlılık sözü verdiklerini belirterek, ödül kazanan kişi ve kurumları tebrik etti.

        Törende, "Genç Yetenek" ödülünü Irmak Akıncı ile Kıvanç Sonsayar, "Bilim" ödülünü Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, Sude Naz Gülşen ile Ekin Asyalı, "Eğitim" ödülünü Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi, "Spor-Takım" ödülünü ALG Spor, "Spor-Bireysel" ödülünü Esra Karabağ, "Sağlık" ödülünü Prof. Dr. Emre Balık, "Kadın Girişimci" ödülünü Julide Konukoğlu, "Basın-Yayın" ödülünü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, "Gastronomi" ödülünü Doğa Çiftçi, "Sanat-Resim" ödülünü Gülay Karslıgil, "Sanat-Müzik" ödülünü Abdullah Oğuz Sırmalı, "Sosyal Hizmet" ödülünü Engelsiz Yaşam Merkezi, "Turizm" ödülünü Hışvahan, "Kültür-Çevre" ödülünü Prof. Dr. Nicolo Marchetti, "Yaşayan Tarih" ödülünü Mehmet Ali Macık, "Arge-Girişimci" ödülünü Novatech Tıbbi Cihaz Ürünleri, "Edebiyat-Tarih" ödülünü Eyüphan Erkul ve "GAGİAD Özel" ödülünü Abdullah Tancan aldı.

        Programa, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, AK Parti Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, oda başkanları, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        100 milyon TL'lik vurgun! Yöntem: Sazan sarmalı!
        100 milyon TL'lik vurgun! Yöntem: Sazan sarmalı!
        Herkesin merak ettiği işte o 2 soru... Seçil Erzan'ı en son kim aradı? Seçil kimi aradı?
        Herkesin merak ettiği işte o 2 soru... Seçil Erzan'ı en son kim aradı? Seçil kimi aradı?
        Atık ilaçların insan sağlığına etkisi araştırılıyor
        Atık ilaçların insan sağlığına etkisi araştırılıyor
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Putin'den Rus ordusuna yönelik yeni karar
        Putin'den Rus ordusuna yönelik yeni karar
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        İşte o emir! "Gerekirse tamamen ölerek..."
        İşte o emir! "Gerekirse tamamen ölerek..."
        Esra, 21 yaşındaydı! Yaya geçidinde ölüm!
        Esra, 21 yaşındaydı! Yaya geçidinde ölüm!
        4 kent için flaş uyarı! 3 bölgeye dikkat!
        4 kent için flaş uyarı! 3 bölgeye dikkat!
        Bakan Koca: Sağlıkta şiddete 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası
        Bakan Koca: Sağlıkta şiddete 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        Bakan Yumaklı: 2030'da su fakiri bir ülke olabiliriz
        Bakan Yumaklı: 2030'da su fakiri bir ülke olabiliriz
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        İslahiye'de 18 bin 700 dekarlık alanda zeytin hasadı yapılıyor
        İslahiye'de 18 bin 700 dekarlık alanda zeytin hasadı yapılıyor
        Depremin etkilediği Gaziantep'teki esnaf ve işletmeler desteklerle iyileşiy...
        Depremin etkilediği Gaziantep'teki esnaf ve işletmeler desteklerle iyileşiy...
        "Filistin'e Zulmün Gölgesinde Medeniyetin Çöküşü" paneli düzenlendi
        "Filistin'e Zulmün Gölgesinde Medeniyetin Çöküşü" paneli düzenlendi
        Gaziantep'te 8 Tevrat ele geçirildi
        Gaziantep'te 8 Tevrat ele geçirildi
        Tandırdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü
        Tandırdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü
        2 TIR ile çarpışan otomobilin ölen sürücüsü toprağa verildi
        2 TIR ile çarpışan otomobilin ölen sürücüsü toprağa verildi