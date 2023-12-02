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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te 643 litre kaçak alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 02.12.2023 - 15:08
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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te 643 litre kaçak alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, tütün mamulleri ve alkol kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

        Ekipler, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde belirlenen iş yerlerinde yaptıkları aramada, 643 litre kaçak alkol, 102 satışı yasaklanan cinsel içerikli ürün, 15 bin 500 dolu makaron,127 bin boş makaron, 1300 kaçak sigara, 155 kilogram kaçak çay, 120 kilogram tütün, 65 kilogram nargile tütünü, 8,5 gram kubar esrar, 5 elektronik sigara, 14 elektronik sigara likidi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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