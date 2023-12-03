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        Gaziantep'te sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 09:30 Güncelleme: 03.12.2023 - 11:05
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        Gaziantep'te sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte para basılarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi.

        Ekipler, 192'si 100'lük, 900'ü ise 1 dolar olan 1092 sahte banknot, 3 para sayma makinesi ve 7 matbaa makinesi ele geçirdi.

        Operasyonda yakalanan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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