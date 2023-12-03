Gaziantep'te sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte para basılarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, 192'si 100'lük, 900'ü ise 1 dolar olan 1092 sahte banknot, 3 para sayma makinesi ve 7 matbaa makinesi ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.