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        Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 6 milyon ziyaretçi hedefi

        KEMAL KARAGÖZ - Türkiye'nin, yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçi sayısının, yeni yatırımlarla 6 milyona çıkarılması hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 11:04 Güncelleme: 03.12.2023 - 11:13
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        Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 6 milyon ziyaretçi hedefi
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        KEMAL KARAGÖZ - Türkiye'nin, yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçi sayısının, yeni yatırımlarla 6 milyona çıkarılması hedefliyor.

        Büyükşehir Belediyesince 2001'de Burç Ormanı'nda hizmete açılan, yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulu Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 350 türden 4 bin hayvana ev sahipliği yapıyor.

        Önceki sene 5 milyon, bu yıl ise şu ana kadar 3 milyon 375 bin ziyaretçinin gezdiği hayvanat bahçesini, yeni yılda 6 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

        Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3. ve dünyanın sayılı yaşam merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

        Bu yıl depremler ve orman yangınları nedeniyle belli bir süre hayvanat bahçesini kapatmak zorunda kaldıklarını ifade eden Özsöyler, "2023 yılında Doğal Yaşam Merkezi'ni yaklaşık 3 milyon 750 bin kişi ziyaret etti. Bu sayı yıl sonuna kadar artacaktır ama 2022'de 5 milyon kişi ziyaret etmişti. 2024'te ise hedefimizi biraz daha yükseltiyoruz." dedi.

        Özsöyler, yeni yılda farklı projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Bunlardan biri tünel akvaryumu. Mevcut akvaryumun dışında yaklaşık 60 metre boyunda, 20 metre eninde ve içerisinde köpek balıkları, vatozların bulunduğu, kısacası denizde yaşayan canlıların hepsinin bulunduğu tünel akvaryum düşünüyoruz. Bunun dışında Afrika hayvanlarının bulunduğu, zürafalar, antiloplar, zebralar, bunun yanında deve kuşlarının bulunduğu yaklaşık 15 dönüm alana Afrika savanı yapıyoruz. İnsanlar buraları merak edip gelecek. Buna bağlı olarak da ziyaretçi sayısını 6 milyona çıkartmayı hedefliyoruz. Herkesi Doğal Yaşam Merkezi'ne bekliyoruz."

        - "Doğal Yaşam Merkezi'nde yeni yılda tür ve canlı sayısı artacak"

        Doğal Yaşam Merkezi'nde 350 türden yaklaşık 4 bin canlının bulunduğunu ifade eden Özsöyler, "Tür sayısını 2024'te de artırmayı hedefliyoruz. 350 türü, 400 türe çıkarmayı düşünüyoruz. Bunun yanında hayvan sayısının da doğumlarla 4 bin 500'e çıkacağını düşünüyoruz. Fil ve Gabi'ye eş arıyoruz. Yeni yılda eşlerini bulmaya çalışacağız." diye konuştu.

        Ziyaretçilerden Funda Aslan ise İskenderun'dan geldiklerini kaydederek, "Öğrencilerle ilk defa Gaziantep'teki hayvanat bahçesine geliyoruz. Hayvanları gören öğrenciler çok seviniyor. Değişik yerleri görmek onlar için iyi oluyor." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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