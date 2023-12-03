Gaziantep'te yüksekten düşen kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki katlı evin çatısından düşen kişi yaralandı.

Boğaziçi Mahallesi'nde iki katlı evin çatısındaki çanak anten tamirini yapmak isteyen Resul Atılgan (29), dengesini kaybederek düştü.

Yaralı 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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