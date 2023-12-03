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        Gaziantep'te yüksekten düşen kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki katlı evin çatısından düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 14:06 Güncelleme: 03.12.2023 - 14:06
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        Gaziantep'te yüksekten düşen kişi yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki katlı evin çatısından düşen kişi yaralandı.

        Boğaziçi Mahallesi'nde iki katlı evin çatısındaki çanak anten tamirini yapmak isteyen Resul Atılgan (29), dengesini kaybederek düştü.

        Yaralı 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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