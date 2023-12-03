Gaziantep'te şantiyede çıkan yangından 9 konteyner zarar gördü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şantiyede çıkan yangın söndürüldü.

Bademli Mahallesi'ndeki inşaat alanında bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında 9 konteyner zarar gördü.