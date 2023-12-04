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        İstikrar yakalayamayan Gaziantep FK, 2 haftadır yeniliyor

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-2 yenilen Gaziantep FK, son iki haftadır sahadan puansız ayrılarak düşüşe geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 10:41 Güncelleme: 04.12.2023 - 10:41
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        İstikrar yakalayamayan Gaziantep FK, 2 haftadır yeniliyor
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-2 yenilen Gaziantep FK, son iki haftadır sahadan puansız ayrılarak düşüşe geçti.

        Süper Lig'in geride kalan 14 haftasında 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet sonucunda 15 puan elde eden kırmızılı-siyahlı takım, istikrarsız bir görüntü verdi.

        Gaziantep temsilcisi, ligin 14 haftalık periyodunda Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray, Mondihome Kayserispor, RAMS Başakşehir, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve dün Kasımpaşa'ya yenildi.

        Ligin 5. haftasından bu yana teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde maçlara çıkan Gaziantep FK, İstanbulspor, Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor'u ise yenmeyi başardı.

        Süper Lig'in geride kalan bölümünde rakip fileleri 14 kez havalandıran Güneydoğu temsilcisi, kalesinde ise 22 gole engel olamadı.

        Gaziantep FK, ligde beraberliği olmayan tek takım konumunda bulunuyor.

        Son 2 maçtan puansız ayrılan kırmızı-siyahlı ekip, ligin 15. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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