Gaziantep'te otomobillerin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

U.Ç. yönetimindeki 46 FJ 698 plakalı otomobil ile Y. K. idaresindeki 34 AV 1155 plakalı otomobil, Sinan Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan 8 kişi ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.