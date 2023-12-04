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        TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Gaziantep'te

        TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 14:16 Güncelleme: 04.12.2023 - 14:18
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        TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Gaziantep'te
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        TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Komisyon Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile üyeler, Nurdağı Afet Koordinasyon Merkezi'nde Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik'ten ilçenin durumu hakkında bilgi aldı.

        Heyete Belediye Başkan Vekili Yakup Bahar ve diğer kurum amirleri eşlik etti.

        Komisyon üyeleri ziyaret kapsamında konteyner kentte incelemelerde bulundu, AÇEV Çocuk ve Aile Merkezini ziyaret ederek "Deprem Mağduru Çocuklar" ile bir araya geldi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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