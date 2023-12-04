Gaziantep'te, "35. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı" açıldı

Gaziantep'te düzenlenen "35. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı", kapılarını ziyaretçilere açtı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Kunduracılar Odası, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonunun destekleriyle Orta Doğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışta, Gaziantep'in her alanda üreten bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin bölgenin her açıdan üretim üssü olduğuna değinen Çeber, şöyle konuştu:

"Normal illerde 3-5 yılda olacak ekonomik gelişmeler kentimizde 6 ayda yaşanıyor. Bununla gurur duyuyoruz. Ayakkabı üretimi kentimiz için çok önemli ama bunun da ötesinde önemli olan temel şey markalaşmadır. Bunu mutlaka başarmalıyız. Birçok ünlü markanın ayakkabılarını biz üretiyoruz. Bir yandan gururlandım ama bir yandan bizim neden markamız yok diye üzüldüm."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise ayakkabıcıların kent ve ülke ekonomisi için öneminden bahsetti.

Kentin, ayakkabı anlamında markalaşması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bunu başarmak için mutlaka güzel bir yerimizin olması lazım. Ayakkabıcılarımız daha modern şartlarda ve ortamda üretim yapması lazım. Bunun için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılışını yaptıkları fuarı gezdi.

Programa AK Parti Gaziantep Milletvekili Eyüp Özkeçeci, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ile iş insanları katıldı.

Birçok ülkeden katılım gösteren markaların ürünlerinin yer aldığı fuar 7 Aralık'ta sona erecek.