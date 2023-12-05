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        Gaziantep'te 4 silah ele geçirildi

        Gaziantep'te bir eve düzenlenen operasyonda 3 tabanca, 1 tüfek ve 400 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:56 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:56
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        Gaziantep'te 4 silah ele geçirildi
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        Gaziantep'te bir eve düzenlenen operasyonda 3 tabanca, 1 tüfek ve 400 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir eve operasyon düzenledi.

        Ekipler, operasyonda 3 tabanca, 1 tüfek, 1 şarjör, 159 fişek ile 400 gram esrar ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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