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        Gaziantep'te sulama havuzunda boğulan çocuk toprağa verildi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sulama havuzuna girerek boğulan ve hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 13:34 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:34
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        Gaziantep'te sulama havuzunda boğulan çocuk toprağa verildi
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sulama havuzuna girerek boğulan ve hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi.

        Dün meydana gelen olayda, mahalledeki sulama havuzundaki ördeği fark ederek yakalamak için suya giren ve hayatını kaybeden Ömer Halis Yılmaz‘ın (7) cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

        Yılmaz’ın cenazesi, Güngören Mahallesindeki asri mezarlıkta öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

        Cenazeye ailesi ve yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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