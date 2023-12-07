Gaziantep'te halk otobüsünün çaptığı engelli öldü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde özel halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan işitme engelli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen özel halk otobüsü, Vatan Mahallesi'nde 30 Kasım'da işitme engelli yabancı uyruklu Muhammed İ'ye (46) çarptı.

Ağır yaralanan Muhammed İ, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybeden Muhammed İ'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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