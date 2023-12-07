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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 17:46 Güncelleme: 07.12.2023 - 17:46
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:Kalyon

        Hakemler:Ozan Ergün, Gökmen Baltacı, Hasan Hüseyin Tetik

        Gaziantep FK: Batuhan Ahmet Şen, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy (Dk. 101 Djilobodji), Jevtovic, M'Bakata, Mirza Cihan (Dk. 46 Markovic), Ömürcan Artan, Ogün Özçiçek (Dk. 46 Bikel), Maxim (Dk.46 Oğulcan Çağlayan), Max Gradel (Dk. 77 Onurhan Babuşcu), Ajeti (Dk. 63 İlker Karakaş)

        Etimesgut Belediyespor: Tuğran Burak Tuğ, Nuri Melih Mursal, Berk Akgönül (Dk. 86 Mehmet Tekeci), Batuhan Günaldı (Dk. 71 Mehmet Han Küçük), İsmail Onur Kalkan (Dk. 101 Mertan Caner Öztürk), Niyazi Batuhan Salman (Dk. 86 Fatih Arhan), Talha Özler, Kaan Aygün, Miraç Acer, Kürşat Yavaş (Dk. 46 Mehmet Emin Keskin) Yakup Alkan (Dk. 46 Rüstem Yiğit Yıkılmaz)

        Goller: Dk. 48 Arda Kızıldağ, Dk.93 İlker Karakaş (Gaziantep FK), Dk. 91 Mehmet Han Küçük (Etimesgut Belediyespor)

        Sarı kartlar: Dk. 41 İsmail Onur Kalkan, Dk. 75 Mehmet Emin Keskin, Dk. 95 Rüstem Yiğit Yıkılmaz (Etimesgut Belediyespor), Dk. 95 İlker Karakaş, Dk. 95 Ertuğrul Ersoy, Dk. 115 Arda Kızıldağ, Dk. 118 Batuhan Ahmet Şen (Gaziantep FK)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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