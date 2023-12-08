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        Gaziantep'te sis etkili oluyor

        Gaziantep'te etkili olan sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 12:36 Güncelleme: 08.12.2023 - 12:36
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        Gaziantep'te sis etkili oluyor
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        Gaziantep'te etkili olan sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

        Kent merkezinde sabah saatlerinde oluşan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

        Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesiyle ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

        Sürücüler araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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