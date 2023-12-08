Gaziantep'te kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Karagöz Mahallesi'nde Mustafa B. (35) ile Kerim S. (41) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine Kerim S. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Kerim S. kurtarılamadı.

Polis, kaçan Mustafa B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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