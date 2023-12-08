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        Gaziantep'te kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 13:26 Güncelleme: 08.12.2023 - 13:26
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        Gaziantep'te kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Karagöz Mahallesi'nde Mustafa B. (35) ile Kerim S. (41) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Olayın büyümesi üzerine Kerim S. bıçakla yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Kerim S. kurtarılamadı.

        Polis, kaçan Mustafa B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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