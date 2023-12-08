Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        İslahiye'de prefabrik ilkokul yapımı için protokol imzalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapılması planlanan 1 derslikli prefabrik ilkokul için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:11 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        İslahiye'de prefabrik ilkokul yapımı için protokol imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapılması planlanan 1 derslikli prefabrik ilkokul için protokol imzalandı.

        İlçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki kırsal Yelliburun Mahallesinde yapılması planlanan 1 derslikli ilkokul yapımı için, İslahiye Kaymakamlığında protokol düzenlendi.

        Törene Kaymakam Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ve okulun yapımını üstlenen iş insanı Erdal Çelik katıldı.

        Törende, ilkokul yapımı katkı sağlayacak İslahiye Belediyesi Başkanı Kemal Vural ve yapım masraflarını karşılayacak olan hayırsever Erdal Çelik ile ön protokol imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        İkinci el araç piyasasında yeni düzenleme: Fiyatlar ve beklentiler ne olacak?
        İkinci el araç piyasasında yeni düzenleme: Fiyatlar ve beklentiler ne olacak?
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
        Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza cinsel istismarda işte istenen cezalar!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza cinsel istismarda işte istenen cezalar!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        Erkan takip edilecek kadınlar listesinde!
        Erkan takip edilecek kadınlar listesinde!

        Benzer Haberler

        Arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Gaziantep'te kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü
        Gaziantep'te kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü
        Gaziantep'te sis etkili oluyor
        Gaziantep'te sis etkili oluyor
        Kuraklık nedeniyle zeytinyağında verim yüzde 50 düştü, fiyat yüzde 100 artt...
        Kuraklık nedeniyle zeytinyağında verim yüzde 50 düştü, fiyat yüzde 100 artt...
        Türkiye'de üç ayakkabıdan biri Gaziantep'te üretiliyor
        Türkiye'de üç ayakkabıdan biri Gaziantep'te üretiliyor
        7 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        7 katlı bina yıkım sırasında çöktü