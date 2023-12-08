İslahiye'de prefabrik ilkokul yapımı için protokol imzalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapılması planlanan 1 derslikli prefabrik ilkokul için protokol imzalandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapılması planlanan 1 derslikli prefabrik ilkokul için protokol imzalandı.
İlçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki kırsal Yelliburun Mahallesinde yapılması planlanan 1 derslikli ilkokul yapımı için, İslahiye Kaymakamlığında protokol düzenlendi.
Törene Kaymakam Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ve okulun yapımını üstlenen iş insanı Erdal Çelik katıldı.
Törende, ilkokul yapımı katkı sağlayacak İslahiye Belediyesi Başkanı Kemal Vural ve yapım masraflarını karşılayacak olan hayırsever Erdal Çelik ile ön protokol imzalandı.
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