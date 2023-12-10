Stat:Kalyon

Hakemler:Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Osman, Gökhan Gökbilir

Gaziantep FK: Nita, Morais, Djilobodji, Nikoulou, Mustafa Eskihellaç, Bikel (Dk. 59 Jevtovic), Ogün Özçiçek, Oğulcan Çağlayan (Dk. 65 Riascos), Maxim (Dk. 65 İlker Karakaş), Markovic, Dragus

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Stefano Denswil, Mendy, Jens Stryger Larsen, Berat Özdemir (Dk. 88 Dimitrios Kourbelis), Trezeguet (Dk. 90+2 Fountas), Abdulkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Edin Visca (Dk. 88 Enis Bardhi), Paul Onuachu (Dk. 74 Enis Destan)

Goller: Dk. 47 ve Dk. 76 Trezeguet, Dk. 59 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 80 Dragus (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk.15 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Dk. 79 Mendy, Dk. 87 Enis Destan (Trabzonspor)

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