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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 19:58 Güncelleme: 10.12.2023 - 19:58
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Kalyon

        Hakemler:Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Osman, Gökhan Gökbilir

        Gaziantep FK: Nita, Morais, Djilobodji, Nikoulou, Mustafa Eskihellaç, Bikel (Dk. 59 Jevtovic), Ogün Özçiçek, Oğulcan Çağlayan (Dk. 65 Riascos), Maxim (Dk. 65 İlker Karakaş), Markovic, Dragus

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Stefano Denswil, Mendy, Jens Stryger Larsen, Berat Özdemir (Dk. 88 Dimitrios Kourbelis), Trezeguet (Dk. 90+2 Fountas), Abdulkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Edin Visca (Dk. 88 Enis Bardhi), Paul Onuachu (Dk. 74 Enis Destan)

        Goller: Dk. 47 ve Dk. 76 Trezeguet, Dk. 59 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 80 Dragus (Gaziantep FK)

        Sarı kartlar: Dk.15 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Dk. 79 Mendy, Dk. 87 Enis Destan (Trabzonspor)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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