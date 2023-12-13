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        İslahiye'de Kuran kursu öğrencilerinden Yerli Malı Haftası etkinliği

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Hacı Fatma Türkmen Kuran kursu öğrencileri Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 16:40 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:42
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        İslahiye'de Kuran kursu öğrencilerinden Yerli Malı Haftası etkinliği
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Hacı Fatma Türkmen Kuran kursu öğrencileri Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.

        İslahiye ilçe Müftülüğüne bağlı Hacı Fatma Türkmen Kuran kursu 4-6 Yaş grubu Kuran kursu öğrencileri, 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.

        Etkinlikle ilgili konuşan İslahiye İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, "Bir başkadır benim memleketim spot başlığıyla kutladığımız hafta önemli. Çocukların küçük yaşta yerli malı kullanımına özendirilmesi gerekiyor. Sağlıklı olmayan gıdaların tüketildiği günümüzde, yerli mallarının kullanılması hem sağlık hem de ekonomik açıdan çok önemli. Bu amaçla Yerli Malı Haftası Haftasını önemle kutluyoruz. Ayrıca bu etkinlikler sayesinde öğrenciler paylaşma ve yardımlaşma duygularını da tatmış oluyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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