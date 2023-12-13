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        Gaziantep FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 20:25 Güncelleme: 13.12.2023 - 20:46
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        Gaziantep FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

        Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde geniş alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

        Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıkları sürdürecek.

        Galeri
        Galeri

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