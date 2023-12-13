Gaziantep FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde geniş alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıkları sürdürecek.

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