Gaziantep'te minik öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı kutladı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Hacı Kasım Altunkaya Anaokulu'nda eğitim gören minik öğrenciler, Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.

Okul Öncesi Öğretmeni Esra Parlak, öncülüğünde okulun anasınıfında düzenlenen programda "Bir Başkadır Benim Memleketim" temalı köşe oluşturuldu.

Yöresel kıyafet giyen minik öğrenciler, evlerden getirdikleri birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, türküler eşliğinde sergiledi.

Çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenen minik öğrenciler daha sonra sergiledikleri lezzetleri, öğretmenlerine ve ailelere ikram etti.

Okulun müdür yardımcısı Ümmügül Abacı, yaptığı açıklamada çocukların küçük yaşta yerli malı kullanımına özendirilmesi gerektiğini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Abacı, günümüzde yerli malların kullanılmasının gerektiğini velilere anlattıklarını ifade etti.

Okul Öncesi Öğretmeni Esra Parlak ise etkinliği bu yıl "Bir Başkadır Benim Memleketim" temasıyla kutlandığını hatırlattı.

Öğrencilerin gelişimi açısından söz konusu etkinliğin önemine değinen Parlak, "Amacımız günlük hayatı okula getirmek oldu. Öğrencilerimiz bunun için dünden beri hazırlık yapıyor. Velileriyle pazara gittiler, malzeme aldılar ve annelerine yardım ederek bu lezzetleri yaptılar. Öz kültürümüzü her anlamda korumamız lazım. Bizde bunu öğrencilerimize küçük yaşta aşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Etkinlik öğrencilerin fotoğraf çekinmesiyle son buldu.