Gaziantep'te otomobilin çarptığı genç öldü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.

Gökhan Mustafa Kömürcü'ne (16), Sani Konukoğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçtiği sırada sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Kömürcü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kömürcü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.