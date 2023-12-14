Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        İslahiye ve Nurdağı'nda trafik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi

        Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde "İlçe Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri ve Genel Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 13:27 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        İslahiye ve Nurdağı'nda trafik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde "İlçe Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri ve Genel Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

        İslahiye Kaymakamlığı toplantı salonunda Kaymakam Mehmet Soylu Başkanlığındaki toplantıda, kış mevsiminde yaşamı olumsuz etkileyecek etkenleri ortadan kaldırmak ve trafikte yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler ele alındı.

        Nurdağı Kaymakamı İsmail Alsancak başkanlığında gerçekleşen toplanda ise kış ayının sorunsuz geçmesi için alınacak tedbirler ve kurumlar arası koordinasyon çalışmaları görüşüldü. ​​​​​​​

        Her iki ilçedeki toplantıda, muhtemel yoğun kar yağışı ve karayollarında meydana gelebilecek don kaynaklı kazalarda can ve mal kayıplarının önlenmesi, müdahale çalışmalarının hızlı ve etkin yapılabilmesi amacıyla alınacak tedbirler ve gerçekleştirilecek çalışmalar ele alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Portekiz'den Türk hakemlere davet
        Portekiz'den Türk hakemlere davet
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        "2023 benzeri görülmemiş bir yıl oldu, 2024'te rekor kırılacak"
        "2023 benzeri görülmemiş bir yıl oldu, 2024'te rekor kırılacak"
        Annesini iple boğmuştu! Son sözü soruldu... "Pes" dedirtti!
        Annesini iple boğmuştu! Son sözü soruldu... "Pes" dedirtti!
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Salda'da Mars'ı araştırıyorlar!
        Salda'da Mars'ı araştırıyorlar!
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te otomobilin çarptığı genç öldü
        Gaziantep'te otomobilin çarptığı genç öldü
        Gaziantep'te minik öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı kutladı
        Gaziantep'te minik öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı kutladı
        Gaziantep FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
        İslahiye'de Kuran kursu öğrencilerinden Yerli Malı Haftası etkinliği
        İslahiye'de Kuran kursu öğrencilerinden Yerli Malı Haftası etkinliği
        Roman ailelerin fahri koordinatörü dövüldü
        Roman ailelerin fahri koordinatörü dövüldü
        Bir metrekarelik dükkanda geçen 64 yıllık ömür
        Bir metrekarelik dükkanda geçen 64 yıllık ömür