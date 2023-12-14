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        Gaziantep'te yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı

        Gaziantep'te düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 14:14 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:14
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        Gaziantep'te yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı
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        Gaziantep'te düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollarla giren ve terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen söz konusu örgütün bir üyesini saklandığı evde yakaladı.

        Evdeki aramada bulunan dijital materyale ise el konuldu.

        Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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