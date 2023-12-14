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        Gaziantep'te II. Uluslararası Göç Çalışmaları Sempozyumu başladı

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Göç Enstitüsü tarafından hazırlanan II. Uluslararası Göç Çalışmaları Sempozyumu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 15:29 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:29
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        Gaziantep'te II. Uluslararası Göç Çalışmaları Sempozyumu başladı
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Göç Enstitüsü tarafından hazırlanan II. Uluslararası Göç Çalışmaları Sempozyumu başladı.

        GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Gaziantep Vali Yardımcısı Murat Akyüz, dünyadaki ve Türkiye'deki göç hareketliliğine değinerek, "Dünya var olduğundan beri yeryüzünde birçok göç hareketi meydana gelmiştir. Bu göçlerin bazıları ekonomik kaygılar neticesinde gerçekleşirken, büyük çoğunluğu yaygınlaşan şiddet hareketleri, ülke içi siyasi çekişmeler ve anarşi hareketleri sebebiyle ortaya çıkmıştır. Her göç gerekçelerinden bağımsız olarak birçok ülke ve coğrafyayı değiştirmiştir. Dünyanın ve ülkemizin en önemli meselelerinden biri haline gelmiş göç konusunun detaylarıyla ele alınacağı etkinliği düzenledikleri için Gaziantep Üniversitesi Göç Enstitüsü Müdürlüğüne teşekkür ediyorum." dedi.

        GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat ise konuşmasında göç kavramında değinerek, üniversite olarak göç ile ilgili yapılan çalışmalardan bahsetti.

        Prof. Dr. Balat, GAÜN, göç alanında yapmış olduğu çalışmalarla ön plana çıktığını aktararak, "Bunu sağlayan Göç Enstitümüze ve değerli hocalarına teşekkür ediyorum. Verimli geçeceğine yürekten inandığım sempozyumun hepimiz için yararlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        GAÜN Göç Enstitüsü Müdürü ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Zeynel Özlü de konuşmasında, GAÜN Göç Enstitüsü'nün göç ile ilgili faaliyetlerinden bahsederek, sempozyum hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

        İsrail’in Gazze'de yaşattığı drama değinen Prof. Dr. Zeynel Özlü, "Dünya'nın gözü önünde İsrail yaşlı, kadın, çocuk demeden insanları katlediyor. Çok sayıda insan yerinden yurdundan oldu. Bu yaşananlar insanlık açsından utanç verici. Türkiye, orada yaşananlara engel olmak adına ve kendi geleceği açısından Gazze'de asker bulundurması gerektiğini düşünüyorum. Biz yine dünü bugüne taşıdık. Haklı olanın güçsüz, haksız olanın güçlü olduğu dünyada mazlumun yanında yer aldık. Her zaman dünyaya örnek bir duruş sergiledik." diye konuştu.

        Şahinbey Belediye Başkan Yardımcı Cuma Güzel, Gaziantep İl Göç Müdürü Mehmet Erkoç, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkan Vekili Necati Bilici ve Uluslararası Göç Örgütü Toplum İstikrarı Proje Sorumlusu Saray Quirant’ın konuşmalarından sonra, Nefes Kültür Sanat Derneği orkestrası ve korusu tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

        Göç, kültür, insan hakları ve toplumsal dönüşüm gibi konuların derinlemesine tartışılacağı sempozyum 2 gün sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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