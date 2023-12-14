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        Gaziantep'te düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 17:05 Güncelleme: 14.12.2023 - 17:19
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        Gaziantep'te düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkole bağlı ölümlerin önüne geçmek amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

        Ekiplerin 3 iş yerine eş zamanlı düzenlediği operasyonda 473 litre kaçak alkol, 55 litre sahte rakı ve satışı yasak 297 paket cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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