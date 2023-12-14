Gaziantep'te düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkole bağlı ölümlerin önüne geçmek amacıyla operasyon gerçekleştirdi.
Ekiplerin 3 iş yerine eş zamanlı düzenlediği operasyonda 473 litre kaçak alkol, 55 litre sahte rakı ve satışı yasak 297 paket cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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