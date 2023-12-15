Gaziantep Üniversitesi, "Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı"na alındı
Gaziantep Üniversitesinin (GAÜN), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı"na dahil edildiği bildirildi.
Gaziantep Üniversitesinin (GAÜN), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı"na dahil edildiği bildirildi.
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, yazılı açıklamasında, YÖK'ün aldığı karardan dolayı mutlu olduklarını belirtti.
Araştırma Üniversitesi olma yolunda hedeflerinin gerçeğe dönüştüğünü aktaran Özaydın, şunları kaydetti:
"Araştırma Üniversitesi olma hedefimiz gerçeğe dönüşüyor. Yükseköğretim Kurulu, Araştırma Üniversiteleri arasında yer almamasına rağmen, araştırma, yayın ve proje performanslarını her geçen yıl yükselten üniversitemizi, son yıllarda göstermiş olduğu performansı nedeniyle 'Araştırma Üniversitesi' adayı olarak 2 yıllık izleme sürecine almıştır. Üniversitemiz bu 2 yıllık süreyi çok iyi değerlendirerek en kısa sürede Araştırma Üniversitesi olacaktır. Bizlere güvenen sayın YÖK Başkanımıza ve ekibine saygılarımla şükranlarımı sunuyorum."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.