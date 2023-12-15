Gaziantep'te "Birlikte Yeniden İnşa Ediyoruz: Bir iyileşme yolculuğu" konulu fotoğraf sergisi açıldı Gaziantep'te Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından "Birlikte Yeniden İnşa Ediyoruz: Bir iyileşme yolculuğu" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Gaziantep'te Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından "Birlikte Yeniden İnşa Ediyoruz: Bir iyileşme yolculuğu" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

IOM Türkiye Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz Bölge Direktörü Lance Bonneau, Zeugma Mozaik Müzesi Fuaye Alanı'nda "Uluslararası Göçmenler Günü" kapsamında düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, Gaziantep'te olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Göçmenlerin desteklenmesi gerektiğini dile getiren Bonneau, göçün iyi yönetildiğinde herkese fayda sağladığının kanıtlandığını kaydetti.

Düzensiz göç sorun olmaya devam etse de güvenli ve düzenli göçün toplumlara son derece olumlu bir fayda olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bonneau, şunları aktardı:

"Ancak kimseyi geride bırakmadığımızda, iyi yönetilen göçün gücünden yararlandığımızda, birlikte yeniden inşa edebiliriz. Zorlukların üstesinden geldikçe, birlikte çalışmanın ve herkesin gelişebileceği ve haklarından yararlanabileceği gerçekten uyumlu bir toplumu teşvik etmenin zamanı geldi. Hepimizin içinde yaşamak istediğine inandığım bir toplum bu. Son olarak depremlerin ardından gösterdiği liderlik için Türkiye Cumhuriyeti hükümetine şükranlarımı sunmak istiyorum. Çabalarınıza katkıda bulunmak için buradayız ve Türkiye'de göçün iyilik için bir güç olmasını sağlamak için burada olmaya devam edeceğiz."

Gaziantep Vali Yardımcısı Murat Akyüz de Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan insanlık dramlarına karşı sessiz kalmadığını dile getirdi.

Türkiye'nin çoğu zaman maddi külfetlerini bir kenara bırakıp mazlum ve mağdurların sığınacağı güvenli bir liman olduğunu ifade eden Akyüz," Devletimiz sığınmacıların kendi ülkelerine güvenli, gönüllü, onurlu geri dönüşünü sağlamak adına, gerek uluslararası gerekse de bölgesel manada önemli bir aktör olmaya devam edecektir. Bölgenin güvenli hale getirilmesi, iskanı ve istihdam olanağının sağlanması birinci öncelik olarak belirlenerek dış politika stratejileri oluşturulmuştur. Türkiye sınırlarının yanı başına tekrar eski huzur ortamının tesis edilmesi için gerekli adımları atmaya devam etmektedir." diye konuştu.

Depremlerden etkilenen göçmenlerin öyküsünü ve destek faaliyetleriyle iyileşme sürecini anlatan fotoğrafların yer aldığı sergi, 21 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.