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        Gaziantep FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 21:49 Güncelleme: 15.12.2023 - 22:41
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        Gaziantep FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

        Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde gruplar halinde ayak tenisi gerçekleştiren kırmızı siyahlı ekip, yarın hazırlıklarına devam edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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