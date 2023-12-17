Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 5. Gazi Yarı Maratonu başladı

        Gaziantep'te bu yıl beşincisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 11:02 Güncelleme: 17.12.2023 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 5. Gazi Yarı Maratonu başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te bu yıl beşincisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu başladı.

        Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonunun iş birliğinde düzenlenen organizasyon, Büyükşehir Belediye binası önünden start aldı.

        Organizasyonda bin 300 sporcu 21 ve 10 kilometrelik parkurda yarışırken, 5 kilometrelik halk koşusuna her yaştan vatandaş katıldı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin organizasyon öncesi yaptığı konuşmada, tüm sporculara başarılar diledi.

        Sporun kardeşlik ve barış olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

        "Spor öz güvendir. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunuyor. Sizin için hedeflerimiz var. Sizin için hayallerimiz var. Her gün ama her gün mutlaka bir saat spor yapıyorsunuz. Hangi sporu seviyorsanız onu yapıyorsunuz. Ay-yıldızlı bayrağı bütün dünyada dalgalandırmaya hazır mıyız? İstiklalimiz için, istikbalimiz için durmadan koşacağız. Önümüz çok aydınlık çok güzel büyük bir gelecek var. Türkiye yüzyılı gençliğin yüzyılı olacak. Eğitimin, sporun, bilimin yüzyılı olacak."

        Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise Gaziantep'in tarihte önemli bir yeri olduğunu söyledi.

        Türkiye’de yapılan birçok yarışın içinde en özelinin Gazi Yarı Maratonu olduğunu ifade eden Çintimar, "Çünkü Türkiye’de şehitlerimiz adına koşulan 6 bin 317 şehidimizin adına koşulan tek yarış. Ben bu yarışa katılan herkese sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Manhattan mı Maslak mı?
        Manhattan mı Maslak mı?
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Uzaklaştırma kararı bitince karısını öldürdü!
        Uzaklaştırma kararı bitince karısını öldürdü!
        Hakemler ne istiyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Kendini polis olarak tanıtıp milyonlarca liralık vurgun yaptı
        Kendini polis olarak tanıtıp milyonlarca liralık vurgun yaptı
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        Çocukların başı neden ağrır?
        Çocukların başı neden ağrır?
        Pakistan'da yapay yağmur ürettiler
        Pakistan'da yapay yağmur ürettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pamuk yüklü tır alev alev yandı
        Pamuk yüklü tır alev alev yandı
        Rüzgar inşaat panelini devirdi
        Rüzgar inşaat panelini devirdi
        Koca: 2028’de tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek
        Koca: 2028’de tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek
        Crespo'ya Yunanistan'dan talip!
        Crespo'ya Yunanistan'dan talip!
        Premier Lig'de korkutan olay!
        Premier Lig'de korkutan olay!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te emekli olan öğretmene öğrencilerinden duygulandıran veda
        Gaziantep'te emekli olan öğretmene öğrencilerinden duygulandıran veda
        Gaziantep'te Filistin'e destek için gökyüzüne balonlar bırakıldı
        Gaziantep'te Filistin'e destek için gökyüzüne balonlar bırakıldı
        İslahiye'de "Çocuk Yaşam Merkezi" açılışı yapıldı
        İslahiye'de "Çocuk Yaşam Merkezi" açılışı yapıldı
        Gaziantep'te kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Gaziantep FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti