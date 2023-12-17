Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinde hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 14:57 Güncelleme: 17.12.2023 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinde hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Aralık'ta Kepenek Mahallesi'ndeki Gaziantep Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        İnceleme yapan ekipler, hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliyi yakaladı. Aramada, şüphelinin dernekten çaldığı eşyalar da ele geçirildi.

        Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        İlk set VakıfBank'ın
        İlk set VakıfBank'ın
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Türkiye'de ilk olacak!
        Türkiye'de ilk olacak!
        21 günlük kâbus mesajla bitti!
        21 günlük kâbus mesajla bitti!
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Putin Biden'ın sözlerini yorumladı: Saçmalık
        Putin Biden'ın sözlerini yorumladı: Saçmalık
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Kartal, 2018'den beri kayıp
        Kartal, 2018'den beri kayıp
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Çocukların başı neden ağrır?
        Çocukların başı neden ağrır?
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 5'inci Gazi Yarı Maratonu'na 1300 atlet katıldı
        Gaziantep'te 5'inci Gazi Yarı Maratonu'na 1300 atlet katıldı
        Gaziantep'te emekli olan öğretmene öğrencilerinden duygulandıran veda
        Gaziantep'te emekli olan öğretmene öğrencilerinden duygulandıran veda
        Gaziantep'te 5. Gazi Yarı Maratonu başladı
        Gaziantep'te 5. Gazi Yarı Maratonu başladı
        Gaziantep'te Filistin'e destek için gökyüzüne balonlar bırakıldı
        Gaziantep'te Filistin'e destek için gökyüzüne balonlar bırakıldı
        İslahiye'de "Çocuk Yaşam Merkezi" açılışı yapıldı
        İslahiye'de "Çocuk Yaşam Merkezi" açılışı yapıldı
        Gaziantep'te kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli yakalandı