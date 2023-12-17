Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te devrilen asfalt yüklü tırdaki 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde asfalt yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 16:53 Güncelleme: 17.12.2023 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te devrilen asfalt yüklü tırdaki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde asfalt yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Nurdağı-Osmaniye kara yolunun Kurudere Mahallesi mevkisinde İ.G. yönetimindeki 73 ABA 139 plakalı asfalt yüklü tır sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ve beraberinde K. G. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yola dökülen asfalt nedeniyle trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerince yolun temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Türkiye'de ilk olacak!
        Türkiye'de ilk olacak!
        21 günlük kâbus mesajla bitti!
        21 günlük kâbus mesajla bitti!
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Putin Biden'ın sözlerini yorumladı: Saçmalık
        Putin Biden'ın sözlerini yorumladı: Saçmalık
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Çocukların başı neden ağrır?
        Çocukların başı neden ağrır?
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        5. Gazi Yarı Maratonu'nda ödüller sahiplerini buldu
        5. Gazi Yarı Maratonu'nda ödüller sahiplerini buldu
        Gaziantep'te düzenlenen 5. Gazi Yarı Maratonu tamamlandı
        Gaziantep'te düzenlenen 5. Gazi Yarı Maratonu tamamlandı
        Gaziantep'te Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinde hırsızlık yaptığı iddia e...
        Gaziantep'te Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinde hırsızlık yaptığı iddia e...
        Gaziantep'te 5'inci Gazi Yarı Maratonu'na 1300 atlet katıldı
        Gaziantep'te 5'inci Gazi Yarı Maratonu'na 1300 atlet katıldı
        Gaziantep'te emekli olan öğretmene öğrencilerinden duygulandıran veda
        Gaziantep'te emekli olan öğretmene öğrencilerinden duygulandıran veda
        Gaziantep'te 5. Gazi Yarı Maratonu başladı
        Gaziantep'te 5. Gazi Yarı Maratonu başladı