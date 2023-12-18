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        Gaziantep'te "Hoş Geldin Bebek" projesiyle 170 bin aileye ulaşıldı

        Gaziantep'te Şahinbey Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek" projesiyle 2011'den bu yana 170 bin aileye ulaşılarak çeşitli hizmetlerde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 15:10 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:10
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        Gaziantep'te "Hoş Geldin Bebek" projesiyle 170 bin aileye ulaşıldı
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        Gaziantep'te Şahinbey Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek" projesiyle 2011'den bu yana 170 bin aileye ulaşılarak çeşitli hizmetlerde bulunuldu.

        Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Gaziantep'e göç eden anne Emine Çelik'i Bozoklar Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

        Aileyle görüşen Tahmazoğlu, bir süre önce dünyaya gelen Ecrin bebeğe altın taktı.

        Tahmazoğlu, burada, ilçede her yıl 20 bine yakın bebeğin dünyaya geldiğini söyledi.

        Bebek ve annelerin sağlığı için çalışma yürüttüklerini anlatan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

        "Anneleri, bebeklerinin aşılarının yapılması noktasında, emzirme, gazın çıkarılması konularında bilgilendiriyoruz. Bebeklerimize battaniye, ateş ölçer ve çanta gibi çeşitli malzeme hediye ediyoruz. 2011'den bu yana 170 bin bebeği ziyaret ettik. Türkiye ve dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi nüfus azalmasıdır. Bu durum Avrupa ülkelerinde daha fazla. Türkiye'de ise Cumhurbaşkanımızın 'en az 3 çocuk' demesi nüfusumuzun azalmaması içindir."

        Anne Emine Çelik ise projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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