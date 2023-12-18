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        Gaziantep'teki Karasu Çayı renk değiştirdi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçen Karasu Çayı'nın renk değiştirmesi üzerine inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 16:02 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:08
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        Gaziantep'teki Karasu Çayı renk değiştirdi
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçen Karasu Çayı'nın renk değiştirmesi üzerine inceleme başlatıldı.

        İlçedeki Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı'nı ziyaret eden vatandaşlar, Karasu Çayı'nın siyah aktığını ve köpürdüğünü fark etti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sudan aldıkları numuneyi Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne teslim etti.

        Analiz sonuçları açıklanana kadar bölgede balık avlanmaması uyarısında bulunuldu.

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