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        Gaziantep'te rüşvet aldığı iddiasıyla yakalanan katip tutuklandı

        Gaziantep'te rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan katip A.Y. tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 18:47 Güncelleme: 18.12.2023 - 18:47
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        Gaziantep'te rüşvet aldığı iddiasıyla yakalanan katip tutuklandı
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        Gaziantep'te rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan katip A.Y. tutuklandı.

        Gaziantep Adliyesinde görevli katip A.Y'nin rüşvet aldığı yönünde ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca ekip görevlendirildi.

        Katibin görev yaptığı mahkemeye giden ekip, A.Y'yi rüşvet alırken yakaladı.

        Savcılıktaki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen A.Y. adliye binasının birinci katından atlayarak kaçmaya çalıştı.

        Yakalanan A.Y. tedavisinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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