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        Gaziantep'te "beyran"ın fiyatını fazla bulan müşteri restorana tabancayla ateş etti

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sipariş ettiği yemeğin ücretini fazla bulan kişi restorana tabancayla ateş açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 19:08 Güncelleme: 18.12.2023 - 19:15
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        Gaziantep'te "beyran"ın fiyatını fazla bulan müşteri restorana tabancayla ateş etti
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sipariş ettiği yemeğin ücretini fazla bulan kişi restorana tabancayla ateş açtı.

        Henüz ismi öğrenilmeyen bir kişi, Mustafa Odabaşı'nın Yeditepe Mahallesi'ndeki işlettiği restorandan beyran sipariş etti.

        Fiyatı fazla bulan müşteri, kuryeyle tartışarak siparişi geri çevirdi.

        Telefonla işletme sahibiyle görüşmesinin ardından restorana gelen müşteri ve yanındakiler, işletme sahibi Odabaşı ve çalışanlarıyla kavga ettikten sonra dükkana doğru tabancayla ateş açarak uzaklaştı.

        İşletme sahibi Mustafa Odabaşı, gazetecilere, bir süre önce beyrana zam yaptıklarını söyledi.

        Saldırganın beyran sipariş ettiğini anlatan Odabaşı, şöyle konuştu:

        "Paketi gönderdik. Beyranın fiyatını 100 liradan 120 liraya yükseltmiştik. Zammı duyunca müşteri beyranı almadı ve kuryeyi hakaret ederek darbetti. Telefon ederek neden böyle davrandığını sorduk. Tekrar telefonda küfürler etmeye başladı. Dükkanınızı 'yakarım, yıkarım' diye tehdit etti. Olay öğlen saatlerinde oldu ama müşteri saat 16.00 sıralarında dükkanımı basıp havaya, çevreye ateş açtı. Bize 9 kişi saldırdı. 'Konuşalım' dedim, bana saldırdılar. İlk önce havaya ateş açtılar, sonra bana dönüp nişan aldılar, yere çöktüm."

        Odabaşı, saldırganlardan şikayetçi olduklarını ve yakalanmalarını istediklerini kaydetti.

        Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

        Öte yandan silahlı saldırı, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, grup halinde gelen kişilerin dükkana girerek işletme sahibi Odabaşı'yla kavga etmesi ve uzaklaşırken dükkana ateş etmeleri yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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