Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Nurdağı'nda otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 12:15 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nurdağı'nda otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        ​​​​​​​Nurdağı-Gaziantep kara yolunda meydana gelen kazada M.C yönetimindeki 27 APM 528 plakalı otomobille A.C yönetimindeki 27 ARM 068 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Kocasını vahşice öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        Kocasını vahşice öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İzlanda'da yanardağ patladı
        İzlanda'da yanardağ patladı
        Rekor fiyata satıldı
        Rekor fiyata satıldı
        Prof. Dr. Görür'den o fay için açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den o fay için açıklama!
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'

        Benzer Haberler

        Felçli döneminde izlediği videolar yeni hayatına ışık tuttu
        Felçli döneminde izlediği videolar yeni hayatına ışık tuttu
        16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil devrildi: 2 ölü, 4 ya...
        16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil devrildi: 2 ölü, 4 ya...
        Beyran fiyatını yüksek bulan müşteri silahla restoran bastı
        Beyran fiyatını yüksek bulan müşteri silahla restoran bastı
        Gaziantep'te "beyran"ın fiyatını fazla bulan müşteri restorana tabancayla a...
        Gaziantep'te "beyran"ın fiyatını fazla bulan müşteri restorana tabancayla a...
        Gaziantep'te rüşvet aldığı iddiasıyla yakalanan katip tutuklandı
        Gaziantep'te rüşvet aldığı iddiasıyla yakalanan katip tutuklandı
        Gaziantep'te takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Gaziantep'te takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı