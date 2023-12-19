Nurdağı'nda otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

​​​​​​​Nurdağı-Gaziantep kara yolunda meydana gelen kazada M.C yönetimindeki 27 APM 528 plakalı otomobille A.C yönetimindeki 27 ARM 068 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.