İslahiye'de ekmek fırınlarında denetim yapıldı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, zabıta ekipleri ekmek fabrikaları ile pide fırınlarında tartı ve gramaj denetimi yaptı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, zabıta ekipleri ekmek fabrikaları ile pide fırınlarında tartı ve gramaj denetimi yaptı.

Ekipler, ilçede faaliyet gösteren pide ve somun ekmek fırınlarında hijyen, gramaj ve temizlik denetimi gerçekleştirdi.

Esnafların iş yeri ruhsatlarını da kontrol eden ekipler, çalışanların tırnaklarını da kontrol ederek iş yeri sahiplerine kurallara uymaları konusunda ikazlarda bulundu.

Denetimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.