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        İslahiye'de muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mahalle muhtarlarıyla yılın son istişare toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:09 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:09
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        İslahiye'de muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mahalle muhtarlarıyla yılın son istişare toplantısı yapıldı.

        Şehit Gökhan Alıcı Çok Programlı Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural, Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hakan Şimşek, Gaziantep AFAD İl Müdürü Ahmet Sönmez ile daire amirleri katıldı.

        Toplantıda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri ardından yaşanan sorunlar ele alınarak çözüm önerileri görüşüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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