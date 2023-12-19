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        Gaziantep'te "2. Penye Tekstil Hazır Giyim" fuarı açıldı

        Gaziantep'te düzenlenen "2. Penye Tekstil Hazır Giyim, Aksesuarları, Kumaş ve Yan Sanayileri Fuarı" ziyaretçilere kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 15:39 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:39
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        Gaziantep'te "2. Penye Tekstil Hazır Giyim" fuarı açıldı
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        Gaziantep'te düzenlenen "2. Penye Tekstil Hazır Giyim, Aksesuarları, Kumaş ve Yan Sanayileri Fuarı" ziyaretçilere kapılarını açtı.

        Vali Kemal Çeber, Orta Doğu Fuar Merkezi'ndeki açılışta, önemli bir fuarın kentte ziyaretçilerini ağırlayacağını söyledi.

        Kentin ürettiğini ve elde ettiği kazancı kendi topraklarında değerlendirdiği ifade eden Çeber, "Gaziantep, üreten ve katma değer yaratan bir şehir. Gaziantep, Doğu ve Güneydoğu'nun parlayan yıldızıdır. Bunu Ege, Marmara, İç Anadolu'da bir kent için söylesek belki burası için söylediğimiz kadar önem içeremeyebilir." dedi.

        Çeber, kentte başarılı çalışmalara imza atıldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Kent, içerisinde bulunduğu coğrafyanın zor şartlara, büyük afete, sınırda sorunlar yaşamasına, ciddi göç konusuyla mücadele etmesine rağmen başarı sağlıyor. Türkiye genelindeki OSB'lerde enerji kullanımı yüzde 2 ila 5 arasında azalmasına rağmen, depreme rağmen Gaziantep'in OSB'lerdeki enerji tüketimi yüzde 8 artmış. Tüm zorluklara rağmen dış ticaretimiz bu yılda geçen yıllara aynı seviyelerde tamamlayacak. Hepsi bu kentin ülke için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışmanın, üretmenin, istihdam yaratmanın, kazandığını da ülkesi ve yaşadığı yer için harcama önemlidir."

        - "Çok çalışmamız gerekiyor"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise ekonomik olarak her zaman gelişimin sağlanması gerektiğini belirtti.

        Sosyal adalet ve barışı tesis ederken çevresel kalkınmanın ön plana çıktığı bir dönemden geçildiğini anlatan Şahin, "Dönüşüm çok önemli. 'Önceden küçük balık büyük balığı yer' derdiler. Şimdi ise hızlı balık hepsini yutuyor. Orta Doğu coğrafyasında dönüşüm yapmamak için birçok mazeretimiz olabilir. Biliyoruz ki her bir mazeretimiz karşısında bu toprakların çocukları çok çalışmak zorunda. Coğrafya karakterdir. Bu şanlı tarihten aldığımız güçle çok çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyon Başkanı Hüseyin Öztürk de hazır giyimin Türk ihracatının önünü açtığını ve sektörün daha da gelişmesi için çalışma yürütülmesi gerektiğini söyledi.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek, fuarın açılışını gerçekleştirdi.

        TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'nin organize ettiği, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği ile Moda ve Hazır Giyim Federasyonun desteklediği fuar 22 Aralık'ta son bulacak.

        Erkek, kadın ve çocuk hazır giyim üzerine 110'a yakın üretici firmanın katıldığı fuarda, üreticilerin ülke içi ve dışından gelen müşterileriyle buluşması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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