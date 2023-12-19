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        Gaziantep FK-Adana Demirspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'da yardımcı antrenör Serkan Damla, 2-0'dan beraberliği yakalamalarına sevindiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 23:02 Güncelleme: 19.12.2023 - 23:02
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        Gaziantep FK-Adana Demirspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'da yardımcı antrenör Serkan Damla, 2-0'dan beraberliği yakalamalarına sevindiğini söyledi.

        Damla, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başlamadıklarını ifade etti.

        Hafta içi antrenmanlarda çalıştıkları hiçbir planı ilk yarıda ortaya koyamadıklarını belirten Damla, şunları kaydetti:

        "Duran toplardan gol yedik. Rakibin duran toplarda etkili olduğunu biliyorduk. İkinci yarıya değişiklik yaparak başladık. Öndeki hareketliliği artırmak için bunları yaptık ve hemen karşılığını aldık. İkinci yarı yine duran toptan gol yedik ama hızlıca reaksiyon verdik. 2-0'dan sonra verilen reaksiyondan çok memnunum. Galip gelmek istiyorduk ama olmadı, takımın 2-0'dan geri dönmesi beni çok mutlu etti. Gelecek maçı kazanarak ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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