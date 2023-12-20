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        Gaziantep'te usulsüz avcılık yapan 13 kişiye işlem yapıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 13 kişiye idari yaptırım uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 14:17 Güncelleme: 20.12.2023 - 14:17
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        Gaziantep'te usulsüz avcılık yapan 13 kişiye işlem yapıldı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 13 kişiye idari yaptırım uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünce İslahiye ilçesi kırsalında denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 13 kişiye idari yaptırım uygulanırken, avda kullandıkları malzemelere el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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