Gaziantep'te usulsüz avcılık yapan 13 kişiye işlem yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 13 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünce İslahiye ilçesi kırsalında denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 13 kişiye idari yaptırım uygulanırken, avda kullandıkları malzemelere el konuldu.

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