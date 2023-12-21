Gaziantep'te trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

T.S. yönetimindeki 17 AAG 397 plakalı tır, Gaziantep-Osmaniye kara yolunun Evri mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı şeride geçip V.K. yönetimindeki 27 VK 005 plakalı tırs çarparak devrildi.

Kazada yaralan iki aracın sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

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