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        Gaziantep'te 8 kilo 42 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Gaziantep'te düzenlenen uygulamada 8 kilo 42 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:35 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:35
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        Gaziantep'te 8 kilo 42 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Gaziantep'te düzenlenen uygulamada 8 kilo 42 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Şok Huzur Güven Uygulaması" gerçekleştirdi.

        Ekipler, bir araç ve şehirler arası yolcu otobüsünde yaptığı aramada, 1 kilo 21 gram eroin ve 7 kilo 21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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