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        Türk Kızılay, İslahiye'de depremzedelere kışlık giysi ve malzeme desteğinde bulundu

        Türk Kızılay, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzedelere gıda, hijyen ve kışlık giysi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:59 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:59
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        Türk Kızılay, İslahiye'de depremzedelere kışlık giysi ve malzeme desteğinde bulundu
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        Türk Kızılay, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzedelere gıda, hijyen ve kışlık giysi dağıtıldı.

        Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İslahiye Geçici Barınma Merkezi Konteyner Kent alanında depremzedelerle bir araya geldi.

        Afetzedelerle bir süre sohbet eden Yılmaz, vatandaşların taleplerini dinledi.

        Daha sonra depremzedelere, gıda, hijyen, kışlık elbise ve yardım malzemeleri dağıtıldı.

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