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        Merinos Voleybol Takımı'nda hedef Sultanlar Ligi

        MEHMET AKİF PARLAK - KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol, kenti en üst organizasyon olan Sultanlar Ligi'nde temsil etmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 11:52 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:52
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        Merinos Voleybol Takımı'nda hedef Sultanlar Ligi
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        MEHMET AKİF PARLAK - KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol, kenti en üst organizasyon olan Sultanlar Ligi'nde temsil etmek istiyor.

        Ligin B Grubu'nda mücadele eden ve geride kalan 12 maçta 10 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Merinos Voleybol, 28 puanla 3. sırada bulunuyor.

        Son 7 karşılaşmasını kazanarak iyi bir seri yakalayan Güneydoğu temsilcisi, sezon sonunda şampiyonluk kupasını kente getirmenin hesaplarını yapıyor.

        Takımın başantrenörü İbrahim Çadır, AA muhabirine, Gaziantep'in spora son yıllarda ciddi yatırımlar yaptığını söyledi.

        Kentte salon sporlarına ilginin her geçen gün arttığını aktaran Çadır, şöyle devam etti:

        "Gaziantep ve bu takımın yüksek yerlerde olması gerekiyor. Spora olan ilgi ve alaka anlamında çok başarılı bir şehrimiz var. Önümüzde bu anlamda güzel yıllar var. Buna gerçekten çok inanıyorum. Sezon başında hedefimiz adım adım gitmekti. İlk olarak hedefimiz play-off'a kalmak. Şu an bu potanın içindeyiz. Zorlu bir ligdeyiz. Onun için burada kalmaya devam edip play-off'a katılmak istiyoruz. Daha sonra adım adım finale çıkmak ve sonunda kupayı kazanarak Sultanlar Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Gaziantep'e bu gerçekten yakışır."

        Çadır, taraftardan daha fazla destek beklediklerini belirterek, "İlgi ciddi anlamda var. Severek geliyorlar. Ama daha fazla destek bekliyoruz. Taraftarın desteğini daha fazla hissetmek istiyoruz. İyi gidiyoruz, taraftarın desteğiyle daha iyi olabiliriz. Takımda güzel bir hava var. İnşallah daha çok gayret gösterip ilerleriz." değerlendirmesinde bulundu.

        - Pelin Özkılıçcı: "İlk hedefimiz play-off oynamak"

        Takımın pasör çaprazı Pelin Özkılıçcı ise takımda iyi bir iletişimin olduğunu, bunun da motivasyona ve sonuca yansıdığını ifade etti.

        Hedeflerine adım adım yaklaştıklarını dile getiren Özkılıçcı, şunları kaydetti:

        "İlk devreyi 9 galibiyetle bitirdik. Gayet beklediğimiz bir başarıydı. İkinci devreye yine galibiyetle başladık. Bunu devam etmesini istiyoruz. İlk hedefimiz play-off oynamak. Ondan sonra finale gitmeye hak kazanıp oradan Sultanlar Ligi'ne yükselmek istiyoruz. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bu güzel yolda Gaziantep halkını yanımızda daha çok görmeyi isteriz."

        Merinos Voleybol, ligin 13. haftasında yarın deplasmanda Elazığ temsilcisi Tiffany&Tomato Bordo Spor ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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