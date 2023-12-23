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        SOLOTÜRK, Gaziantep semalarında prova uçuşu yaptı

        SOLOTÜRK, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek gösteri uçuşu öncesinde kentin semalarında prova yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 16:11 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:11
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        SOLOTÜRK, Gaziantep semalarında prova uçuşu yaptı
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        SOLOTÜRK, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek gösteri uçuşu öncesinde kentin semalarında prova yaptı.

        SOLOTÜRK pilotlarının provasını, Alleben Göleti alanındaki vatandaşlar ilgi ve heyecanla takip etti.

        İzleyenlerin beğenisini toplayan uçuş, birçok kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Prova uçuşu, yaklaşık yarım saat sürdü.

        SOLOTÜRK'ün gösterisi, yarın saat 14.00'te Alleben Göleti alanında izlenebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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