Tarihi handaki dükkan 5. kuşakla hizmette

FIRAT ÖZDEMİR - Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki tarihi Mecidiye Han'da yöresel ürünlerin satıldığı iş yeri, 100 yılı aşkın süredir Küsbeoğlu ailesi tarafından işletiliyor.

Şehitler Caddesi'nde yer alan, 1700'lü yıllarda inşa edilen ve çeşitli restorasyonlarla halen kullanılan tarihi Mecidiye Han'ın girişindeki 10 metrekarelik dükkan, yaklaşık 130 yıldır Küsbeoğlu ailesine ekmek kapısı oluyor.

​​​​​​​Gaziantepli Mehmet Ali'nin 1890'da açtığı dükkanı, sırasıyla oğlu Sait Küsbeoğlu, torunu Sait Küsbeoğlu ve torunun oğlu Müslüm Küsbeoğlu işletti. Müslüm Küsbeoğlu ise işi yeğeni Mustafa Fevzi Özmimar'a devretti.

Özmimar, AA muhabirine, dükkanlarının çarşının en eski işletmelerinden olduğunu söyledi.

Dedelerinin iş yerine büyük emekler verdiğini anlatan Özmimar, "Antep savunmasında dükkanı olanlardan para istemişler, o zaman dedemiz tüfek parası olmadığından camide bulaşık yıkamaya hizmet etmiş. Burası o zamandan bu zamana kadar süre gelen bir iş yerimiz. Hanın en eski dükkanı biziz ve şu ana kadar aynı aile olarak biz işletiyoruz." dedi.

Özmimar, işi 5. kuşak temsilci olarak kendisinin sürdürdüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kuşak olarak bu dükkanı işletmek gurur verici. Dedemizin biriktirdiği müşterilerin meyvelerini topluyorum. Dedelerimizin müşterilerinin çocuklarına, torunlarına ürün satıyoruz. Az da olsa dedelerimizi gören ve onlarla ürün alan müşterileri duruyor ve burada alışveriş yapıyor. İş yerimiz 130 yıllık. Ailemin anıları ve bu güne kadar getirdikleri içerisinde çalışıyoruz. Kazanç bir tarafa manevi boyutu da önemli. Başımızı kaldırdığımızda anılarla iç içeyiz. Allah kısmet ederse bizden sonra gelenler yaparsa onlara bırakacağız."

Dükkanın müşterilerinden esnaf Adil Öçal da Özmimar'ın dedesiyle çalışıp esnaflığı öğrendiğini belirterek, "Dükkanın tarihi, hanın tarihiyle aynı. Mustafa'nın dedelerini tanırdık, alışveriş yapardık." ifadelerini kullandı.