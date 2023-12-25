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        SOLOTÜRK'ten Gaziantep semalarında saygı uçuşu

        SOLOTÜRK, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kentte şehitler için saygı uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 12:37 Güncelleme: 25.12.2023 - 12:37
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        SOLOTÜRK'ten Gaziantep semalarında saygı uçuşu
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        SOLOTÜRK, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kentte şehitler için saygı uçuşu gerçekleştirdi.

        Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Etkinlikler kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 F-16, Gaziantep'te şehitlere saygı uçuşu icra etti.

        Kentin hemen her noktasından görünebilen gösteriyi vatandaşlar ilgiyle izledi.

        Birçok vatandaş, gösteri sırasında cep telefonlarıyla görüntü kaydetmeye çalıştı.

        Yaklaşık yarım saat süren uçuşta F-16'ların Gaziantep Kalesi üzerinden geçişi izleyenleri duygulandırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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